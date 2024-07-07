У ЗСУ відреагували на дані Forbes про втрати Росії у битві за Часів Яр

Дані Forbes про те, що Росія у битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових, надто завищені. За оцінками військових, ворожі втрати за три місяці — близько 5 тисяч.

Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хотиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Зазначимо, днями на Forbes вийшов матеріал з оцінками експертів про те, що російські війська захопили мікрорайон Канал у Часовому Яру ціною втрати 99 тисяч убитих і поранених військових.

За словами Волошина, цифра близька до реальності у тому плані, що експерти та аналітики приписали її всій лінії бойового зіткнення на Сході за три місяці.

Зокрема, у зоні відповідальності «Хортиці» ворожі втрати склали:

● квітень — понад 24 тисячі

● травень — майже 26 тисяч

● червень — майже 32 тисячі

«Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч… особового складу російського було знищено, поховано у посадках», — додав Волошин.