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За 50 метрів від кордону з Румунією службовий собака зупинив ухилянтів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

По $8 тис. за «трансфер»

Двоє жителів Донеччини, ужгородець та львів’янин планували за допомогою жителя села Бедевля незаконно перетнути кордон Тисою.

За 50 метрів від кордону з Румунією службовий собака зупинив ухилянтів

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

За послуги закарпатця троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від «гіда» надувні кола, «вояжери» у його супроводі попрямували до річки, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Щоб їх затримати, залучили службового собаку та здійснили попереджувальні постріли.

7 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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