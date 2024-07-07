Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні На Рівненщині автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом: загинуло 14 людей, серед них є дитина » За 50 метрів від кордону з Румунією службовий собака зупинив ухилянтів На Закарпатті службовий собака прикордонників «спіймав» втікачів, які планували перепливати Тису Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«. На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником. По $8 тис. за «трансфер» Двоє жителів Донеччини, ужгородець та львів’янин планували за допомогою жителя села Бедевля незаконно перетнути кордон Тисою. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби За послуги закарпатця троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від «гіда» надувні кола, «вояжери» у його супроводі попрямували до річки, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Щоб їх затримати, залучили службового собаку та здійснили попереджувальні постріли.