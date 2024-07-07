За 50 метрів від кордону з Румунією службовий собака зупинив ухилянтів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.
На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.
По $8 тис. за «трансфер»
Двоє жителів Донеччини, ужгородець та львів’янин планували за допомогою жителя села Бедевля незаконно перетнути кордон Тисою.
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
За послуги закарпатця троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від «гіда» надувні кола, «вояжери» у його супроводі попрямували до річки, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Щоб їх затримати, залучили службового собаку та здійснили попереджувальні постріли.
Leave a Reply