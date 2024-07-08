Україна під масованим ракетним обстрілом Росії: на Київщині працює ППО Світові лідери у приватних розмовах висловлюють занепокоєння станом здоров’я Байдена » 16 танків і 1200 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби, 7 липня, Силам оборони України вдалося ліквідувати 1200 російських окупантів, ворожий літак та десятки одиниць техніки загарбників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,

танків ‒ 8171 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 685 (+40) од,

артилерійських систем – 14 966 (+29) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 880 (+1) од,

літаків – 361 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 893 (+31) од,

крилаті ракети ‒ 2353 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 150 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2503 (+8) од.