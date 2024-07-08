16 танків і 1200 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8171 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 685 (+40) од,
- артилерійських систем – 14 966 (+29) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
- літаків – 361 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 893 (+31) од,
- крилаті ракети ‒ 2353 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 150 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8) од.
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