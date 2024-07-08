Ексспіввласник групи «Приват» Боголюбов утік до Австрії

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах.

Зазначається, що Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хельм. Раніше ця інформація з’явилася у соцмережах.

Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки України готує йому підозру в справі «ПриватБанку».

Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими, зазначили джерела. Наразі бізнесмен в Австрії.

Також за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.

Довідково. Боголюбов – український підприємець, мільярдер. Співзасновник і співвласник групи «Приват». Бізнесмену 62 роки, тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Після націоналізації «ПриватБанку» Боголюбов разом з Коломойським став об’єктом численних юридичних розслідувань, пов’язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.