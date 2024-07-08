ISW: в українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО

Українські оператори безпілотників використовують FPV дрони для ураження російських розвідувальних безпілотників — Інститут вивчення війни (ISW)

«Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах».

На відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника «Зала» і розвідувального безпілотника середнього радіусу дії «Орлан-10» посеред польоту в районі Великої Новосілки.

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат «Ланцет», що летить у повітрі на Харківському напрямку.