Партія Ле Пен увійде до групи Орбана в Європарламенті

Євродепутати ультраправої французької партії «Національне об’єднання», лідеркою яких де-факто є Марін Ле Пен, ведуть переговори про входження в групу Європарламенту «Патріоти за Європу», створену прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це стало відомо порталу Politico від учасників переговорів, пише «Європейська правда».

За словами двох депутатів Європарламенту від «Національного об’єднання» і одного європейського посадовця, 30 французьких євродепутатів вийдуть з ультраправої групи «Ідентичність і демократія».

У разі входження до єврогрупи Орбана «Нацоб’єднання» стане найбільшою партією в ній, зазначає Politico. Крім того, «Патріоти за Європу» матимуть 79 мандатів і стануть третьою за розміром групою в Європарламенті.

Джерела Politico кажуть, що представник партії Ле Пен має очолити «Патріотів за Європу», а представники Угорщини та Чехії отримають по віцепрезиденту єврогрупи.