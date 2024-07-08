Світові лідери у приватних розмовах висловлюють занепокоєння станом здоров’я Байдена

Про це повідомляє Politico.

Після останніх дебатів з Трампом, іноземні посадовці, хоча й підтримують переобрання Байдена, все більше занепокоєні його спроможністю перемогти та очолити світову наддержаву. Вони побоюються, що його вік та нещодавні виступи підривають довіру до його здатності керувати.

«Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий, — заявив один чиновник з європейської країни НАТО. — Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки».

Крім того, тривога посилюється серед членів НАТО, які вже мали застереження щодо Байдена ще до дебатів.

«Будемо відвертими, на це було боляче дивитися, — прокоментував один чиновник з ЄС. — Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює».

Британський міністр, висловлюючись ще більш прямолінійно, запитав: «Чи можуть донори демократів, будь ласка, зібратися з думками і відправити Байдена у відставку, щоб у нас з’явився хоч якийсь шанс на кандидата, якому б довіряли виборці?»