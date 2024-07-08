Тайвань виявив на своїй військовій базі китайську апаратуру

Розслідування, проведене урядом Тайваню щодо використання китайських технологій військовими, виявило використання маршрутизаторів Huawei на військовій базі.

Про це пише Sentinelassam.

Бюро озброєнь Міністерства національної оборони підтвердило, що в армійському таборі Хунчаолінь було виявлено два маршрутизатори Huawei і один зчитувач даних Advantech Co. китайського виробництва.

Зазначається, що бюро планує покарати відповідальних підрядників, повідомляє Центральне інформаційне агентство.

Раніше законодавець Народної партії Тайваню (ТПП) Хуан Го-чан викрив використання інверторів китайського виробництва в проектах оптичного зв’язку військових. У четвер він заявив, що промислові комп’ютери, використовувані в проєкті, також були зроблені в Китаї, що потенційно ставить під загрозу національну кібербезпеку.

Раніше Тайвань провів розслідування, щоб визначити, чи порушували чотири його компанії санкції США або інвестиційні правила Тайваню, надаючи послуги китайським фірмам, які, імовірно, допомагають Huawei в будівництві заводів із виробництва напівпровідників.