У Києві 8 загиблих і 15 поранених, під завалами є люди

У результаті російськкого ракетного удару у Києві 8 людей загинули та 15 постраждали, під завалами лікарні Охматдит можуть бути люди — міський голова Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, глава МВС Ігор Клименко в ефірі марафону новин

Об 11:28 начальник КМВА повідомив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених, але за 3 хвилини додав, що загиблих уже 5.

Кличко уточнив, що кількість постраждалих також зросла. Було відомо про 11 постраждалих, 8 з яких у лікарнях.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих у результаті удару у Києві.

«На даний момент маємо 7 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. І безпосередньо тут, у дитячій лікарні Охматдит, теж. На локації Охматдит 2 загиблих і 5 загиблих у Солом’янському районні − це житловий будинок і торговий центр».