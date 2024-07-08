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У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ загинули щонайменше 10 людей, 42 поранено

Про це повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.

Унаслідок ракетної атаки в місці зафіксували декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Попередньо відомо про 10 загиблих, 31 поранений уже перебуває в лікарні, з них 10 людей – у тяжкому стані.

У місті працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи, триває ліквідація наслідків атаки.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 13:30 кількість поранених внаслідок ракетного удару по місту збільшилася до 42. Пошуково-рятувальна операція триває.

У вівторок, 9 липня, у Кривому Розі оголошено день жалоби.

8 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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