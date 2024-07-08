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Україна під масованим ракетним обстрілом Росії: на Київщині працює ППО

Росія масовано обстрілює Україну ракетами. Уперше за тривалий час такий обстріл вібувається вдень.

Ще зранку моніторингові телеграм-канали написали про можливий обстріл з Ту-95, які виконували маневри в районі Каспійського моря.

Незабаром Повітряні сили України повідомили, що ракети вже у повітряному просторі України, не уточнюючи, звідки був запуск.

У повітрі також перебуває МіГ-31К.

Судячи з повідомлень ПС, ракети маневрують у повітряному просторі над Україною, намагаючись обійти ППО.

Місцева влада вже повідомила, що на Київщині працюють сили протиповітряної оборони.

У ніч проти понеділка Росія випустила по Україні шість ракет: чотири Х-101 та два балістичних «Іскандери-М».

ПС повідомили, що збили три крилаті ракети на Житомирщині та Черкащині.

8 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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