Міноборони: Україна впровадила вже 324 стандарти НАТО 16 танків і 1200 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні » Україна під масованим ракетним обстрілом Росії: на Київщині працює ППО Росія масовано обстрілює Україну ракетами. Уперше за тривалий час такий обстріл вібувається вдень. Ще зранку моніторингові телеграм-канали написали про можливий обстріл з Ту-95, які виконували маневри в районі Каспійського моря. Незабаром Повітряні сили України повідомили, що ракети вже у повітряному просторі України, не уточнюючи, звідки був запуск. У повітрі також перебуває МіГ-31К. Судячи з повідомлень ПС, ракети маневрують у повітряному просторі над Україною, намагаючись обійти ППО. Місцева влада вже повідомила, що на Київщині працюють сили протиповітряної оборони. У ніч проти понеділка Росія випустила по Україні шість ракет: чотири Х-101 та два балістичних «Іскандери-М». ПС повідомили, що збили три крилаті ракети на Житомирщині та Черкащині.