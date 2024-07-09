Євросоюз призупинив процес вступу Грузії до блоку

Наразі вступ Грузії до Європейського Союзу призупинено.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, повідомляє «Ехо Кавказу».

«Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії», — заявив він.

За його словами, ЄС також вирішив заморозити 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони.

«І це тільки перший крок, будуть і інші. Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації», — заявив Герчинський.

При цьому посол додав, що досі незрозуміло, чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

«Розширення є одним із найважливіших викликів, що стоять перед Європейським Союзом, і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва, відбудеться велика хвиля подальшого розширення Євросоюзу. У випадку з Грузією досі неясно, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС», — зазначив посол.

Передісторія

Закон про «іноземний вплив», прозваний «законом про іноагентів», нагадує про відомий російський аналог. Він викликав хвилю протестів і критики з боку як усередині Грузії, так і з-за кордону. Багато хто побоюється, що закон стане інструментом для придушення інакомислення і обмеження демократичних свобод, а також поставить під загрозу євроінтеграційні прагнення Грузії.