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Аргентина заявила про готовність вступити в НАТО і надіслати Україні зброю

В Аргентині вирішили подати заявку на вступ до НАТО. Також країна хоче закупити винищувачі F-16 замість китайських літаків і надати Україні військову допомогу, надіславши їй зброю, необхідну для ведення війни проти Росії.

Про це заявив міністр оборони Аргентини Луїс Альфонсо Петрі. Він зазначив, що Буенос-Айрес має бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію.

На конгресі правих сил Латинської Америки в Бразилії представник уряду Аргентини обґрунтував рішення «підтримати Україну та Ізраїль у їхніх війнах».

«У минулому Аргентина обмінювалася обіймами з Венесуелою, Кубою та Іраном, а тепер ми робимо це з країнами, які борються за своє виживання», – сказав міністр оборони.

Він додав, що Аргентина не може залишатися нейтральною в цій ситуації. Також чиновник повідомив, що його країна вирішила взяти участь у мирному саміті Києва.

9 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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