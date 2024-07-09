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Іран розширив виробництво балістичних ракет після угоди з РФ щодо їх постачання

Про це пише Reuters, посилаючись на супутникові знімки Planet Labs.

На знімках військової бази «Модаррес» та комплексу з виробництва ракет «Ходжир» у квітні було видно понад 30 нових будівель.

На фото також помітно, що вони оточені великими земляними валами. Це зроблено для захисту будівель від детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх спорудах.

Як пише Reuters, будь-яке збільшення виробництва ракет або безпілотників у Тегерані може викликати занепокоєння США. Втім, у національній розвідці відмовилися коментувати аналіз дослідників.

Представник Ради національної безпеки США відмовився підтвердити їхню оцінку і додав, що Вашингтон запровадив різноманітні санкції, спрямовані на обмеження виробництва та експорту іранських ракет і безпілотників.

9 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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