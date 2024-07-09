РФ за добу втратила 7 танків, 49 артсистем і понад 1200 військових У Європарламенті заявили, що відправлення військ КНДР в Україну буде розцінено як вступ у війну » Радбез ООН проведе 9 липня засідання через масовану атаку РФ та удар по лікарні «Охматдит» Київ скликав надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через масовану ракетну атаку Росії по території України 8 липня, зокрема — удар по дитячій лікарні «Охматдит» у столиці Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Він підкреслив, що Київ скликає Радбез ООН через атаку росіян по цивільній інфраструктурі, зокрема й по дитячій лікарні. «Україна наразі ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею», — сказав Зеленський. Засідання Радбезу ООН пройде у вівторок, 9 липня, у Нью-Йорку о 17.00 за київським часом.