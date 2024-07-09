Радбез ООН проведе 9 липня засідання через масовану атаку РФ та удар по лікарні «Охматдит»

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.
Він підкреслив, що Київ скликає Радбез ООН через атаку росіян по цивільній інфраструктурі, зокрема й по дитячій лікарні.
«Україна наразі ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею», — сказав Зеленський.
Засідання Радбезу ООН пройде у вівторок, 9 липня, у Нью-Йорку о 17.00 за київським часом.
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