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РФ за добу втратила 7 танків, 49 артсистем і понад 1200 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 09.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8178 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 704 (+19) од,
  • артилерійських систем – 15 015 (+49) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 922 (+29) од,
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+36) од,
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 212 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2516 (+13) од.
9 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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