У проєкті комюніке НАТО шлях України до Альянсу називають «незворотнім» Радбез ООН проведе 9 липня засідання через масовану атаку РФ та удар по лікарні «Охматдит» » РФ за добу втратила 7 танків, 49 артсистем і понад 1200 військових Протягом минулої доби Силам оборони України вдалося ліквідувати 1220 російських окупантів, 36 ворожих ракет та десятки одиниць техніки загарбників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,

танків ‒ 8178 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 704 (+19) од,

артилерійських систем – 15 015 (+49) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 880 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 922 (+29) од,

крилаті ракети ‒ 2389 (+36) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 212 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2516 (+13) од.