У Європарламенті заявили, що відправлення військ КНДР в Україну буде розцінено як вступ у війну

Відправлення північнокорейських військ в Україну буде абсолютно незаперечним доказом прямої участі у війні. Захід не може просто спостерігати, він має діяти.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

«Я вважаю, що Північна Корея перебуває на шляху до того, щоб стати ще більш проросійською і підтримати агресора. Тому я думаю про те, щоб запровадити додаткові санкції щодо тих, кого ми можемо спіймати і притиснути, щоб ще більше ізолювати Північну Корею. Це дуже серйозне питання. На зараз — це непряма участь у війні проти України, нашої країни-партнера. Тому ми не можемо просто спостерігати, ми маємо діяти. І водночас ми маємо визнати, що з боку Заходу стався повний провал щодо так званого GSPOA (Глобальна стратегія та План дій у сфері громадської охорони здоров’я, інновацій та інтелектуальної власності — ред.). Тобто ми нічого не домоглися. Ми просто зробили вигляд, що зробили щось, але насправді Північна Корея та її прихильники змогли вижити і навіть завдати ще більшої шкоди Заходу загалом», — зазначив політик.

«Відправка північнокорейських військ в Україну буде абсолютно незаперечним доказом прямої участі у війні. Наразі вони беруть участь опосередковано, постачаючи РФ усі необхідні боєприпаси у великих кількостях. Я вважаю, що це абсолютно серйозно. Це масштабно і систематично. Нам потрібно більше доказів, але я думаю, що в нас уже є достатньо доказів того, що непряма участь Північної Кореї є неоголошеним актом війни проти України за мовчазної підтримки цієї угоди Китаєм», — резюмував депутат Європарламенту.