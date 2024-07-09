У проєкті комюніке НАТО шлях України до Альянсу називають «незворотнім»

Про це пише CNN, з посиланням на три анонімні джерела.

Питання про те, наскільки сильні гарантії надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між 32 членами Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні, повідомляє CNN.

Зазначається, що проєкт може змінитися, але наявність формулювання про «незворотній» вступ стане важливим сигналом для Києва і Москви.

Одне з джерел видання, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримує використання цього слова в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

Ще один представник адміністрації США заявив, що Альянс зробить «важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку НАТО» у межах «мосту до НАТО».