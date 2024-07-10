Макрон назвав 2 країни, які проти вступу України в НАТО

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу — агентство DPA, «Європейська правда»

Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив «сильну опозицію» США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

«Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників», – додав він.

Президент Франції нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.

«Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. – Ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий», – сказав Макрон.