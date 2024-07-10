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Санкції проти РФ та підтримка України: Зеленський анонсував 2 нові безпекові угоди

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

«Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту — наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно», — написав президент.

Зеленський також анонсував щонайменше десять перемовин з лідерами країн. Зокрема зустріч у Конгресі США 10 липня.

«Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США — обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних», — додав він.

Крім того, президент України заявив, що незабаром очікується рішення, щодо літаків F-16 для України.

«Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 «петріотів» і десятки інших систем ППО, сьогодні — рішення по літаках», — написав Зеленський.

10 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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