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Прем’єр Канади Трюдо анонсував нову військову допомогу Україні на понад $360 млн

11 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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