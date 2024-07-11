Прем’єр Канади Трюдо анонсував нову військову допомогу Україні на понад $360 млн

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що очільник уряду Канади та президент України засудили нещодавню ракетну масовану атаку РФ, зокрема по дитячій лікарні «Охматдит». Трюдо наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок удару.

Крім цього, прем’єр Канади анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді та пояснив, наскільки це важливо для України: «Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою».

Водночас лідери під час зустрічі встигли обговорити оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Володимир Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів.

«Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру», — повідомили у пресслужбі Офісу президента.