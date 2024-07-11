Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, коли та буде готова − глава МЗС

Швеція готова у майбутньому передати Україні винищувачі Gripen, заявив міністр закордонних справ країни Тобіас Більстрьом — інтерв’ю міністра «Голосу Америки»

За словами Більстрьома, Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто важко. Адже мова йде не лише про те, щоб отримати літаки й підготувати пілотів, йдеться про впровадження двох складних систем, що одночасно робити було би занадто складно.

«Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції».

Міністр вказав, що через те, що Швеція не могла продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надання Україні F-16, Стокгольм вирішив надати Києву спеціалізовані літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890.

«Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями», – пояснив Більстрьом.