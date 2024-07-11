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Швеція приєдналася до української коаліції дронів

Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.

Пол Йонсон зазначив, що безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і відіграють велике значення для України, адже дрони відбивають російські атаки і збирають інформацію на полі бою.

«Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції щодо безпілотників у питаннях закупівлі, постачання та навчання пілотів безпілотників», — сказав міністр.

У Міністерстві також нагадали, що раніше Швеція виділила на підтримку обороноздатності України 28 млн євро.  З них 10 млн — на коаліцію дронів.

Окрім Швеції, до також коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія та Естонія. Коаліцію спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

11 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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