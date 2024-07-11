 
«  
  »

Україна найближчими місяцями отримає 18 САУ «Богдана», профінансованих Данією

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що таким чином техніка, яку українці потребують на фронті, може бути вироблена і доставлена безпосередньо в Україні.

«Це має очевидні логістичні переваги і водночас сприяє розбудові оборонної промисловості в Україні. Тут артилерійські снаряди українського виробництва відіграють ключову роль як пілотний проєкт», — зазначив міністр.

Зазначається, що така допомога ґрунтується на рекомендаціях Міністерства оборони України та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

«Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання є більшими, ніж фінансування, яке вони мають зараз», — додав Троельс Лунд Поульсен.

Довідка. САУ «Богдана» — спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії «Українська бронетехніка», перша українська система озброєння стандарту НАТО. Калібр гармати — 155 мм.

11 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  