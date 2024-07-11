Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США «вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім». Видання нагадало, що напередодні Трамп хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США.

Український чиновник підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.

Натомість деякі американські посадовці не впевнені, що саміт відбудеться за участі Росії.