Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США, — Bloomberg Помер хлопчик, який під час удару РФ по Охматдиту був у реанімації » З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 555 тис. військових Протягом минулої доби українські сили ліквідували та знешкодили 1110 окупантів. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні понад 555 тис. військових Про це 11 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,

танків ‒ 8182 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 732 (+17) од,

артилерійських систем – 15 110 (+59) од,

РСЗВ – 1119 (+4) од,

засоби ППО ‒ 886 (+3) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 009 (+36) од,

крилаті ракети ‒ 2392 (+3) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 325 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2535 (+4) од.