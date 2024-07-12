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Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на винищувачах F-16 РФ планувала вбивство гендиректора концерну Rheinmetall, який постачає Україні зброю: США та Німеччина зірвали змову » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 48 артсистем і 9 танків Протягом минулої доби українські військові ліквідували та знешкодили щонайменше 1030 російських окупантів. Також ворог втратив 48 артилерійських систем і 9 танків Про це 12 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 556 650 (+1030) осіб,

танків ‒ 8191 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 755 (+23) од,

артилерійських систем – 15 158 (+48) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 888 (+2) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 035 (+26) од,

крилаті ракети ‒ 2397 (+5) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 409 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 2543 (+8) од.