Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 48 артсистем і 9 танків

Про це 12 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 556 650 (+1030) осіб,
- танків ‒ 8191 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 755 (+23) од,
- артилерійських систем – 15 158 (+48) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 888 (+2) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 035 (+26) од,
- крилаті ракети ‒ 2397 (+5) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 409 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 2543 (+8) од.
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