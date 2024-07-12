Байден заявив, що не готовий говорити з Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з російським лідером Владіміром Путіним, поки він не змінить свою поведінку — Байден на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, «Європейська правда»

Байден сказав, що не бачить у Путіна готовності до зміни поведінки.

«Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти.

Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку.

Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію.

За його словами, ідея того, що Росія зміниться фундаментально в найближчому майбутньому не реалістична. Байден також додав, що РФ не зупиниться на Україні і пригадав виступ Путіна перед вторгненням.

Він повторив, що готовий говорити з будь-яким лідером, в тому числі Путіним, якщо Путін захоче говорити, зателефонує мені.