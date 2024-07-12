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Фінляндія ухвалила закон, який дозволяє не пускати мігрантів з Росії

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з законом про «інструменталізовану імміграцію», Фінляндія зможе відмовляти у перетині кордону мігрантам з РФ без можливості оскарження рішення. Закон має на меті протидіяти тому, що Гельсінкі вважає спробою Кремля підірвати національну безпеку країни за допомогою міграції.

«Це потужний сигнал Росії і нашим союзникам, що Фінляндія дбає про власну безпеку, а також про безпеку кордонів Європейського Союзу», — заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Крім того, закон, який діятиме протягом одного року, дозволяє Фінляндії розглянути питання про відновлення роботи деяких пунктів пропуску на кордоні з Росією.

За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, будь-які подібні заходи будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо фінські силовики вважатимуть це за можливе.

12 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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