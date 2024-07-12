Кая Каллас може оголосити про відставку з посади прем’єрки Естонії 15 липня

Про це повідомляє ERR.

Причиною того, що Каллас залишить свою посаду, є те, що раніше її обрали кандидатом на посаду Верховного представника Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки. Крім того, у разі відставки прем’єр-міністра буде розпущено й увесь уряд.

Після відставки Каллас президент Естонії Алар Каріс проведе консультації з представниками парламентських партій.

Раніше Партія реформ затвердила кандидатом у прем’єр-міністри Крістена Міхала, який в уряді Каї Каллас обіймає посаду міністра клімату.

Передбачається, що новий уряд вступить на посаду наприкінці липня або на початку серпня.