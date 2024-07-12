Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ визнав депортацію кримських татар геноцидом. Тому що ми демократична країна. Кримські татари — це частина українського народу, яка страждала від Російської імперії й продовжує страждати зараз. Крим зараз окупований, і для нас надзвичайно важливо звільнити Ккрим. Звільнити його ми можемо в тому разі, якщо будемо спільно з усім світом боротися за права кримськотатарського населення», — сказав він в коментарі Еспресо.

Польський сейм визнав, що «депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу».

«Польський парламент визнав Геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Це надзвичайно важливе рішення! До визнання цього жахливого злочину вже долучилися Балтійські країни. Місяць тому ПАРЄ закликала визнати депортацію 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. А сьогодні важливу Резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі», — зазначив Княжицький.