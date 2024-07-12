Прогноз погоди на вихідні 13–14 липня: випробування спекою

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде виснажливо спекотною, а опади ймовірні лише в окремих регіонах на заході України.

Погода в суботу 13 липня

У суботу стовпчики термометрів у Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях піднімуться до +37…+39 °С удень та до +22…+24 °С уночі. На решті території країни очікується +34…+37 °С (уночі — +21…23 °С). За такого прогнозу +29…+31 °С (уночі — +18…+21 °С) у Донецькій та Луганській областях здаватимуться «прохолодою».

День буде переважно сонячним, лише у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Погода в неділю 14 липня

Це буде «розпечена» неділя. У Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Запорізькій областях очікується до +37…+39 °С удень та до +22…+24 °С уночі, на решті території країни — +35…+37 °С (уночі — +21…+24) ° С). На кілька градусів менше буде лише у східних областях — +32…+34 °С (уночі — +18…21 °С).

У більшості регіонів України спостерігатиметься невелика хмарність, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській і Чернівецькій областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Погода в понеділок 15 липня

Випробування спекою триватиме. У Миколаївській області термометри покажуть +38…+40 °С (уночі — +23…25 °С), в інших південних регіонах , Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській і Київській областях — +35…+38 °С (уночі — + 22 … +24 °С). На сході, півночі, у Чернівецькій, Вінницькій і Закарпатській областях очікується +34…+36 °С (уночі — +21…+23 °С), у решті західних регіонів — +30…+32 °С (уночі — +21… +23 °С).

Погода на початку тижня на більшій частині території України буде сонячною. Дощі з грозами можливі на заході країни, а також у Житомирській, Чернігівській і Сумській областях.

Увага, високий УФ-індекс!

На вихідні по всій Україні вдень очікується дуже високий УФ-індекс. За можливості не виходьте на сонце вдень. Обов’язково носіть головний убір, сонцезахисні окуляри та користуйтеся засобами із SPF-захистом не менше 50.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вважали, що саме 13 липня починається найспекотніша фаза літа. Вранці дивилися на траву — рясна роса віщувала затяжну спеку. Що настирливіші цього дня комарі та мошки, то вищою є імовірність дощів найближчим часом.

Зоряне небо в ніч із 13 на 14 липня також обіцяло виснажливу спеку, а сильний вітер 14 липня — опади незабаром.