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У Міноборони заявили, що в «Резерв+» щодня оновлюють дані 90-100 тисяч українців

У Міноборони України кажуть, що 2,7 мільйони військовозобов’язаних оновили дані в додатку «Резерв+» —  заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко

«Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+.

Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки».

Представниця МОУ закликала військовозобов’язаних українців не чекати останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим, та оновити дані онлайн вже.
12 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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