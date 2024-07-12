У Міноборони заявили, що в «Резерв+» щодня оновлюють дані 90-100 тисяч українців

У Міноборони України кажуть, що 2,7 мільйони військовозобов’язаних оновили дані в додатку «Резерв+» — заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко

«Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+.

Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки».