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У Норвезькому морі зіткнулися російські корабель і глибоководний апарат

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що модернізація апарата АС-36 відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях «Канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року.

За даними ГУР, носієм АС-36 став рятувальний корабель північного флоту Росії «Михайло Рудніцькій».

Натомість на момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж корабля не впорався з керуванням — це призвело до зіткнення корпусів корабля та апарата АС-36. Унаслідок цього російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту АС-36, пише ГУР.

12 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия

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