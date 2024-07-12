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В Албанії антиурядовий протест: опозиція закидала будівлю уряду та мерію коктейлями Молотова

Про це повідомляє Reuters.

Тисячі опозиційних протестувальників зібралися перед офісом Рами, а пізніше в офісі мера Тирани, який також є представником Соціалістичної партії прем’єр-міністра.

Поліція не втрутилася, але загасила вогонь від коктейлей Молотова. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Протестувальники також вимагали звільнення лідера опозиції Салі Беріші, якого тримали під домашнім арештом і розслідували звинувачення в корупції під час перебування на посаді прем’єр-міністра в 2005-2013 роках.

Беріша заперечує правопорушення, звинувачуючи Раму в політичній помсті, яка мала на меті змусити замовкнути опонентів. Рама не надав пояснень, але неодноразово заперечував це звинувачення. Прокуратура ще не вирішила, чи висувати Беріші офіційні звинувачення.

«Албанія є єдиною країною в Європі, де лідер опозиції перебуває під політичним арештом без жодних фактів, доказів чи документів. Еді Рама хоче Албанії без албанців, без опозиції та без справедливості», — сказав Беріша по відеозв’язку зі свого домашнього арешту.

Беріша закликав прихильників до громадянської непокори, щоб змусити уряд провести дострокові вибори.
Рама перебуває при владі з 2013 року і з того часу перемагав на всіх парламентських і місцевих виборах.

12 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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