ISW: українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту

Українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати, в залежності від надходження західної допомоги — Інститут вивчення війни (ISW)
За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.
Однак, військові аналітики ISW зазначили, що українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи в основному в обороні, в залежності від надходження західної допомоги. Газета The New York Times повідомила 11 липня, що високопосадовець НАТО заявив, що Україні доведеться дочекатися більшої західної допомоги у сфері безпеки і розгорнути більше своїх сил на фронті, перш ніж проводити контрнаступальні операції. І що Україна, ймовірно, не зможе провести ці операції до 2025 року.
Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що українські війська залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців (до січня 2025 року), і що російським військам навряд чи вдасться досягти значних успіхів за цей час.
ISW продовжує оцінювати, що російські війська наразі навряд чи зможуть досягти оперативно значущих успіхів в Україні, а сформульована очільником Росії Володимиром Путіним теорія перемоги має на меті послідовне поступове повзуче просування російських військ, а не швидке оперативно значуще маневрування.
Наразі Україна вирішує свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, а надання західної безпекової допомоги, необхідної для оснащення цих бригад, визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе контратакувати.
Менш масштабні українські контрнаступальні операції відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів. Вони дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити певний тиск на українські сили.
Однак ці українські операції не обов’язково мають бути окремими широкомасштабними зусиллями, натомість вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуватимуться наприкінці 2024 і впродовж 2025 року.
Ключові висновки ISW за 12 липня:
- За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року. Однак українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту, і українські війська можуть бути здатні проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи в основному в обороні, залежно від надходження західної допомоги.
- Кремль продовжує сигналізувати про своє небажання брати участь у мирних переговорах, які не призведуть до повної капітуляції України та Заходу перед вимогами Кремля, на тлі постійних зусиль України щодо формування міжнародного консенсусу для майбутніх переговорів.
- Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов використав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном 12 липня, вже другу за три тижні, щоб повторити стандартні російські погрози, спрямовані на те, щоб змусити США відмовитися від підтримки України в рамках триваючої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на західних політиків, які приймають рішення.
- Як повідомляється, уряд Сполученого Королівства не дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow, що постачаються Великобританією, для нанесення ударів по військових цілях на території Росії, незважаючи на попередні повідомлення Заходу та офіційні заяви Великобританії про протилежне.
- Міністерство оборони США 11 липня оголосило про надання Україні пакету військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.
- За повідомленнями, індійські державні нафтопереробні заводи ведуть переговори про імпорт нафти з Росією, що, ймовірно, є результатом нещодавніх зустрічей прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з очільником Росії Володимиром Путіним і поліпшення російсько-індійських енергетичних відносин в останні місяці.
- Кремль продовжує активізувати зусилля, спрямовані на заохочення самоцензури в інформаційному просторі та посилення фізичного контролю над інтернет-інфраструктурою.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та в прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Російські піхотні підрозділи штурмують українські окопні позиції однофактурними колонами через розгалуженість українських мінних полів та погану підготовку штурмових підрозділів.
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