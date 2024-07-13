ISW: українські військові проводять контратаки на окремих ділянках фронту

Українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні контратакувати, в залежності від надходження західної допомоги — Інститут вивчення війни (ISW)

За оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

Однак, військові аналітики ISW зазначили, що українські війська вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, проводячи обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І вони будуть здатні проводити обмежені контрнаступальні операції, навіть перебуваючи в основному в обороні, в залежності від надходження західної допомоги. Газета The New York Times повідомила 11 липня, що високопосадовець НАТО заявив, що Україні доведеться дочекатися більшої західної допомоги у сфері безпеки і розгорнути більше своїх сил на фронті, перш ніж проводити контрнаступальні операції. І що Україна, ймовірно, не зможе провести ці операції до 2025 року.

Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що українські війська залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців (до січня 2025 року), і що російським військам навряд чи вдасться досягти значних успіхів за цей час.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська наразі навряд чи зможуть досягти оперативно значущих успіхів в Україні, а сформульована очільником Росії Володимиром Путіним теорія перемоги має на меті послідовне поступове повзуче просування російських військ, а не швидке оперативно значуще маневрування.

Наразі Україна вирішує свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, а надання західної безпекової допомоги, необхідної для оснащення цих бригад, визначить, коли і в якому масштабі Україна зможе контратакувати.

Менш масштабні українські контрнаступальні операції відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів. Вони дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити певний тиск на українські сили.

Однак ці українські операції не обов’язково мають бути окремими широкомасштабними зусиллями, натомість вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуватимуться наприкінці 2024 і впродовж 2025 року.

Ключові висновки ISW за 12 липня: