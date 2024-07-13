СБУ готує доказову базу для Гааги через використання РФ протипіхотних мін проти цивільних

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У матеріалі наголошують, що застосування РФ мін проти цивільних українців є порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

З 24 лютого 2022 року понад 1 тис. мирних жителів постраждали через ворожі міни, коли 297 — загинули. Серед них багато дітей.

Згідно з розслідуванням, РФ навмисно створює мінні пастки на території населених пунктів у зоні бойових дій чи поблизу них. Аби їх замаскувати, росіяни використовують предмети широкого вжитку, зокрема дитячі іграшки й коробки з цукерками.

Акцентується, що ворог найбільше застосовує мін проти цивільних у Донецькій та Харківській областях, а саме фугасні та осколкові протипіхотні міни: ПФМ-1, ПМН-2, ОЗМ-72 і МОН-50.

Після отримання достатньої кількості доказів вирішуватиметься питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

«У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності», — додають у Службі безпеки.