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У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні під час тренувального польоту літака М-346 на аеродромі 43-ї бази морської авіації у Гдині трагічно загинув майор-пілот Роберт Жел», — йдеться у повідомленні.

Раніше видання RMF FM повідомляло, що літак відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу — святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив виданню, що за штурвалом перебував «дуже досвідчений» пілот. Причини падіння М-346 наразі не відомі.

13 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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