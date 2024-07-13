Україна сподівається отримати шість F-16 влітку і 20 до кінця року

Україна очікує отримати від західних партнерів шість винищувачів F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця 2024 року — Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише «Європейська правда»

За словами людей, знайомих з цим питанням, процес відправки військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар’єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Люди, які займаються цим питанням, також занепокоєні тим, що в Україні не вистачає злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі до російських атак.

За словами одного з співрозмовників, Україна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 – від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 – до кінця року.

Виклики щодо F-16 були настільки серйозними, що викликали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це дуже дорогим проявом підтримки президента Володимира Зеленського, пише агентство. Високопоставлений посадовець НАТО, з яким спілкувалсось агентство, перерахував три основні питання, які турбують планувальників з доставки F-16.

По-перше, літаки повинні бути реконфігуровані залежно від їхніх завдань, таких як розвідка або бойові дії. По-друге, в Україні не так багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки літаків є складною – починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів.

Інший представник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за кілька місяців того, що зазвичай займає три-чотири роки.

Представник компанії Lockheed Martin, виробника F-16, у відповіді на запитання електронною поштою заявив, що «ми продовжуємо підтримувати реакцію уряду США на конфлікт в Україні», не коментуючи при цьому, як буде здійснюватися обслуговування або постачання запчастин для літаків.

Джейк Салліван, головний радник Байдена з питань національної безпеки, заявив у четвер, що передача літаків вже відбувається.