В Африці трилапий лев здійснив рекордний заплив через канал з крокодилами

10-річний лев Джейкоб, який втратив одну з лап у браконьєрській пастці, здійснив заплив на 1,5 кілометра через канал, що кишів крокодилами. Це, ймовірно, найдовший заплив, коли-небудь зафіксований серед диких левів.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Ecology and Evolution, пише Sky News.

Джейкоб разом зі своїм братом Тібу ризикували життям, перепливаючи канал Казінга, води якого є одними з найнебезпечніших в Африці через високу концентрацію хижаків, що можуть загрожувати навіть таким великим тваринам, як леви.

Леви двічі намагалися перетнути водний шлях, але змушені були повернутися через небезпеку. Лише з третьої спроби вони змогли успішно завершити заплив.

Вчені з Університету Гріффіта в Австралії та Університету Північної Аризони, які досліджували цю подію, вважають, що додатковою мотивацією для Джейкоба та Тібу могло бути прагнення знайти самок. Вони програли битву за «жіночу прихильність» і вирішили ризикнути, щоб знайти самок на іншому боці каналу.

У дослідженні зазначається, що кількість левиць у парку «дуже мала», що змушує левів вдаватися до екстремальних заходів для пошуку партнерок.

Лев Джейкоб, окрім цього запливу, пережив чимало небезпек. Він втратив більшу частину своєї сім’ї через отруту, яку використовують браконьєри заради торгівлі частинами тіл левів, а також був поранений буйволом. Попри все він вижив і став відомим як «найвитриваліший лев Африки» та «кішка з дев’ятьма життями».

Доктор Олександр Брачковскі з Університету Гріффіта зазначив, що цей заплив є не лише рекордом, але й прикладом стійкості перед обличчям ризику. За словами вченого, диким тваринам доводиться ухвалювати складні рішення, щоб вижити і знайти пару в світі, де домінують люди.