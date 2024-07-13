У НАТО немає сумнівів, що КНДР надає значну військову підтримку Росії Шольц: зброя США в Німеччині потрібна для запобігання війни » Війська РФ втратили за добу 8 танків, 58 артсистем і понад 1100 окупантів Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували та знешкодили щонайменше 1120 російських окупантів. Крім того, ворожі війська втратили ще низку одиниць своєї техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб,

танків ‒ 8199 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 779 (+24) од,

артилерійських систем – 15 216 (+58) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 889 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 069 (+34) од,

крилаті ракети ‒ 2397 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 461 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2556 (+13) од.