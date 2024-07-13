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Війська РФ втратили за добу 8 танків, 58 артсистем і понад 1100 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 557 770 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 8199 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 779 (+24) од,
  • артилерійських систем – 15 216 (+58) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 889 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 069 (+34) од,
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0) од,
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 461 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2556 (+13) од.
13 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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