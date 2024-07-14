У Канаді заявили, що Китай створив неофіційну поліцію за кордоном для стеження за членами діаспори та залякування їх Сікорський оголосив про наміри Польщі витрачати 5% ВВП на оборону » 46 артсистем і понад 1300 військових: що втратила армія РФ за добу За минулу добу війни на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1320 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,

танків ‒ 8206 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 811 (+32) од,

артилерійських систем – 15 262 (+46) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 890 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 108 (+39),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 538 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2566 (+10) од.