46 артсистем і понад 1300 військових: що втратила армія РФ за добу

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,
- танків ‒ 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 811 (+32) од,
- артилерійських систем – 15 262 (+46) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 108 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 538 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10) од.
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