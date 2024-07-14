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46 артсистем і понад 1300 військових: що втратила армія РФ за добу

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

  • особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 8206 (+7) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 15 811 (+32) од,
  • артилерійських систем – 15 262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 108 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 538 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2566 (+10) од.
14 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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