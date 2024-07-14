Байден не лише заборонив Зеленському та Єрмаку бити вглиб Росії, а й сказав «розмовляти» з Кремлем, — Politico

Про це із посиланням на власні три джерела, близькі до згаданих учасників перемовин, інформує видання Politico.

«Українські лідери пішли розчарованими після того, як Байден відмовив їм в останньому проханні скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів всередину Росії», — йдеться у повідомленні.

Як наголошується, Зеленський особисто підняв це питання під час спілкування з Байденом у четвер, 11 липня 2024 року, на ювілейному саміті НАТО з нагоди 75-річчя Альянсу в Вашингтоні.

У відповідь «Байден сказав, що обидві сторони (Україна та РФ — ред.) повинні продовжувати розмовляти».

«Це не зачинило двері для остаточного скасування обмежень, але все ще було далеко від «так», — цитує Politico тих, хто знайомий з подробицями тієї розмови.

Зеленський та Єрмак після почутої від Байдена відмови «залишилися вкрай розчарованими», зазначає видання.

«Відчуття завжди одне й те саме: зрештою вони знімуть обмеження, але деякі люди повинні спершу померти. Здається, що знищити дитячу лікарню недостатньо», — сказав один з анонімних співрозмовників Politico.

Нагадаємо, Байден заперечує можливість ЗСУ бити вглиб РФ на понад 100 км тим, що українці нібито можуть «вдарити по Кремлю». Після того як він це неодноразово сказав на саміті у Вашингтоні, Зеленський не став проводити там свою підсумкову пресконференцію.