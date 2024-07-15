44% українців вважають, що час переговорів настав

44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії настав, водночас 35% переконані, що це не так. Разом з тим абсолютна більшість опитаних не згодні з умовами керівника Росії Володимира Путіна — результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA

Видання акцентує, що майже половина (49%) жителів центру України спокійно сприйме інформацію про початок офіційних переговорів із Росією. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав захід України − 35%.