Акторка Шеннен Догерті пішла з життя після тривалої боротьби з раком

У суботу, 13 липня після тривалої боротьби з раком померла 53-річна акторка Шеннен Догерті.

Про це пише видання Page Six.

Смерть зірки серіалів «Всі жінки — відьми» та «Беверлі-Хіллз 90210» підтвердила її публіцист Леслі Слоан.

«З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою», — сказала Слоан.

Вона зазначила, що родина акторки бажає, аби їх залишили у спокої, щоби сім’я могла погорювати.

«Вона була оточена своїми близькими, а також улюбленим собакою Бові. Родина просить приватності, аби вони змогли погорювати», — сказала Леслі.

Шеннен Догерті перед операцією на мозку

Нагадаємо, рак у Шеннен Догерті діагностували у 2015-му році. Акторці вдалося перебороти хворобу, однак недуга повернулася у 2020-му, після двох років ремісії. Тоді Догерті заявила, що у неї четверта стадія раку.

Як відомо, Догерті активно боролося з хворобою та хотіла стати людиною, «яка проживе з нею найдовше».

В ході лікування раку у січні минулого акторка перенесла операцію на мозку через поширення метастаз. Перед операцією зірка дізналася про зраду свого чоловіка Курта Ісварієнко, з яким була у шлюбі 11 років.

До речі, за місяць до смерті Шеннен подала на зрадника до суду, вона вимагала подружніх аліментів.