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Іспанія відправила в Україну 10 танків Leopard та іншу допомогу

Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли у тому числі десять відремонтованих танків Leopard 2A4 — «Європейська правда», Міністерство оборони Іспанії

Пакет іспанської військової допомоги містить 10 танків Leopard 2A4, різні екскаватори та протитанкові ракети.

Танки, які отримають Збройні Сили України, перед тим пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї та пройшли випробування, під час яких перевіряли їхню технічну справність.

Допомога у дорозі ще з кінця минулого тижня, у суботу судно вирушило з Іспанії та перед наступними вихідними має прибути до Польщі, звідки організують подальше перевезення в Україну.

«На усіх етапах цього важливого переміщення вживають належних заходів безпеки», – додали у Міноборони Іспанії.

15 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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