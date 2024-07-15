Іспанія відправила в Україну 10 танків Leopard та іншу допомогу

Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли у тому числі десять відремонтованих танків Leopard 2A4 — «Європейська правда», Міністерство оборони Іспанії

Пакет іспанської військової допомоги містить 10 танків Leopard 2A4, різні екскаватори та протитанкові ракети.

Танки, які отримають Збройні Сили України, перед тим пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї та пройшли випробування, під час яких перевіряли їхню технічну справність.

Допомога у дорозі ще з кінця минулого тижня, у суботу судно вирушило з Іспанії та перед наступними вихідними має прибути до Польщі, звідки організують подальше перевезення в Україну.

«На усіх етапах цього важливого переміщення вживають належних заходів безпеки», – додали у Міноборони Іспанії.