Найгірший показник за більше ніж рік: у Китаї сповільнилося зростання економіки

ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п’ять кварталів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання Китаю несподівано сповільнилося до найгірших темпів за останні п’ять кварталів, оскільки зниження споживчих витрат підірвало експортний бум, що змусило політиків посилити підтримку на економічній нараді, яка проводиться двічі на десять років цього тижня.

Валовий внутрішній продукт зріс на 4,7% у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, що виявилося слабшим за майже всі прогнози.

Роздрібні продажі зростали найповільнішими місячними темпами з грудня 2022 року, що свідчить про те, що шквал урядових зусиль, спрямованих на зміцнення довіри, мало що зробив для пожвавлення китайського споживача.

Продаж автомобілів у країні скоротився на 6,2%, побутової техніки — на 7,6% (найгірший показник з грудня 2022 року).

Китайські домогосподарства витрачають дедалі менше грошей через зниження зарплат і поки що не розв’язану проблему великого безробіття серед молодого населення.

Житлова криза в Китаї, як і раніше, залишається суттєвим гальмом для економіки, а ціни на нове житло у великих китайських містах у червні падали 13-й місяць поспіль.

Економічне зростання в Китаї підтримується збільшенням експорту та витратами компаній на закупівлю обладнання.

Повідомляється, що Китай розраховує досягти зростання ВВП у 5% у 2024 році. Та прогнозується, що цей цільовий показник не буде досягнутий і економічне зростання складе максимум 4,9%.