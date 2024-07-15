Росія та Китай почали військові навчання у Тихому океані

Китай та Росія в неділю розпочали спільні навчання військово-морських сил в Південнокитайському морі, в провінції Гуандун, на півдні Китаю. Про це повідомило китайське офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Тренування почались за кілька днів після саміту НАТО у Вашингтоні, на якому союзники альянсу назвали Пекін “вирішальним фактором” у війні в Україні.

Міністерство оборони Китаю повідомило, що сили обох сторін патрулювали західну та північну частини Тихого океану, і мовляв, операція не мала нічого спільного з міжнародною та регіональною ситуацією, і не спрямована на третю сторону.

За повідомленням офіційного Пекіна, навчання триватимуть до середини липня, але в уряді не уточнили, як довго. Міноборони РФ пише, що військові навчання триватимуть 15-17 липня.

Про кількість кораблів, військ чи озброєння, що залучено до маневрів, не повідомляється.

Китайські ЗМІ лише повідомили, що навчання включатимуть тренування протиракетних сил, ППО та ударів з моря, і мають на меті продемонструвати можливості ВМС обох країн у боротьбі з безпековими загрозами щодо стабільності у світі та в регіоні.

Країни НАТО минулого тижня у підсумковій заяві саміту зазначили, що Китай стає центром військового альянсу.

Китай став “вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України, завдяки своєму так званому партнерству “без обмежень” і широкомасштабній підтримці російської оборонно-промислової бази”, мовиться у заяві альянсу.

У відповідь Китай звинуватив НАТО в пошуку безпеки коштом інших і закликав альянс не приносити такий же “хаос” в регіон Азії.

У МЗС Китаї заявили, що їхня позиція щодо війни в Україні справедлива та об’єктивна.

У статті використана інформація видання Associated Press.