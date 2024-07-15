Росія вивела з окупованого Криму останній сторожовий корабель

Російська Федерація виводить останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму.

Про це 15 липня повідомив заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

“Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам’ятайте цей день”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Плетенчук не уточнив назви корабля.

Російське командування наразі не повідомляло про це публічно.

За ранковим зведенням ВМС, наразі в Чорному морі немає російських кораблів. У Азовському – три російських судна, серед них немає носіїв “Калібрів”.