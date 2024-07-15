Ситуація на фронті залишається напруженою, на покровському напрямку найбільша кількість боїв — Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 понеділка на лінії фронту відбулося 69 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, проте українські військові роблять усе можливе для недопущення здійснення ворожих планів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог обстріляв із артилерії та РСЗВ низку прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, зокрема, Покровку, Попівку, Угроїди, Лугівку, Новомиколаївку. Також противник проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Крім цього, окупанти скинули 17 КАБів у райони Глибокого, Липців, Веселого, Ветеринарного, Вовчанська Харківської області.

На харківському напрямку ворог 10 разів намагався штурмувати оборонні рубежі українських воїнів у районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень біля Вовчанська. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На куп’янському напрямку противник двічі активно йшов на позиції українських підрозділів у районі Стельмахівки, бойові зіткнення досі тривають. У свою чергу ЗСУ продовжують стійко тримати оборону.

На лиманському напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили три атаки на позиції Сил оборони поблизу Макіївки та Тернів. Два бойових зіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне — триває.

На сіверському напрямку українські військові відбивають дві атаки біля Роздолівки, Білогорівки та Верхньокам’янського, ще ворог здійснив чотири безуспішні атаки.

На краматорському напрямку ворог здійснив п’ять штурмів позицій українського війська поблизу Часового Яру та Григорівки. Дві атаки тривають. Також противник завдав ударів штурмовою авіацією по Часовому Яру.

На торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до дев’яти, ворог зосереджує зусилля в районах Північного та Нью-Йорка. Українські захисники відбили чотири атаки противника, ще п’ять бойових зіткнень тривають.

На цьому напрямку росіяни активно застосовують авіацію, зокрема скинули 12 КАБів та некеровані авіаційні ракети по Північному, Торецьку та Нью-Йорку.

На покровському напрямку від початку доби ворог, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, 16 разів намагався потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Прогреса, Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск і наразі відбили 13 атак противника, три атаки — ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На курахівському напрямку тривають бої біля Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогодні відбито десять атак окупантів.

На времівському напрямку ЗСУ відбили чотири ворожі атаки неподалік Костянтинівки, Водяного та Макарівки.

На оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати українські підрозділи поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новоандріївки.

На придніпровському напрямку противник продовжує намагатися вибити українські підрозділи із займаних позицій. Сили оборони відбили два штурми ворожої піхоти.